يسرا تهنئ المصريين بعيد القيامة: "كل سنة وإحنا إيد واحدة وسند لبعض"

معتز عباس

09:07 م 06/01/2026

الفنانة يسرا

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة يسرا التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، والذي يوافق غدًا الأربعاء 7 يناير.

وكتبت يسرا آيه قرائنيه عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ًوَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [ آل عمران: 45]".

وأضافت: "كل سنة وأهل مصر أقباط و مسلمين و حبايبي و أصحابي بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح.. سنة سعيدة علينا كلنا".

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

يسرا

يسرا عيد القيامة المجيد

