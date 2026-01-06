يحل المخرج رامي إمام ضيف برنامج "فضفضت أوي"، مساء غد الأربعاء، في ضيافة المخرج معتز التوني، على منصة Watch it.

برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضاف خلاله المخرج معتز التوني عدد من النجوم، أبرزهم: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف.

كذلك ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أشرف زكي، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا.