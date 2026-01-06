إعلان

"تحريض على العنف".. كيف علق الجمهور بعد إلقاء القبض على إسلام كابونجا

كتب : نوران أسامة

04:27 م 06/01/2026
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، بتهمة تقديم محتوى غنائي يحرض على ارتكاب الجرائم والعنف ويخالف القيم المجتمعية.

وعقب القرار، تداول الجمهور تعليقاتهم على مواقع التواصل، وجاءت أبرز التعليقات:

"عقبال الباقي"، "أيوه كده عاوزين شوية نظافة"، "مين ده"، "عقبال الباقي يارب"، "ده مطرب إزاى يا ناس بس"، "كلمات أغانيه كلها عنف"، "يستاهل كل كلمات أغانيه بتحرض ع الجريمة".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارًا بوقف المطرب إسلام كابونجا لمدة 6 أشهر، بسبب ما بدر منه مؤخرًا ونشره فيديوهات غير لائقة.

إلقاء القبض على إسلام كابونجا إسلام كابونجا يحرض على العنف الأجهزة الأمنية بالجيزة مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

