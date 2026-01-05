كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 يناير الجاري.

ونشر تركي بوستر خاص بالحدث عبر حسابه على "X" ظهر خلاله عدد من نجوم مصارعة المحترفين وكتب: "طرح تذاكر إضافية للحدث العالمي WWE SmackDown في العاصمة الرياض، 30 يناير مركز الملك عبدالله المالي".

تركي آل الشيخ يرد على الانتقادات الموجهة لفيلم "الست"

وكان شارك تركي آل الشيخ، الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يجمعه بالمخرج مروان حامد، علّق خلاله على ردود الفعل السلبية التي لاحقت فيلم "الست"، بعد طرح الإعلان الدعائي الرسمي.

وقال آل الشيخ في الفيديو: "أنا قاعد أشوف اللي على السوشيال ميديا عن فيلم الست، إحنا كموسم الرياض رعاة للفيلم، ولم نتدخل في الإخراج أو أي شيء يخص العمل، لما شوفت الهوجة كنت متشائم، لكن مروان حامد عمل لي عرض خاص وشفت الفيلم، وخرجت مبسوط، أهنيه على الفيلم هذا".

وأضاف: "جودة التصوير والإنتاج رائع، أنا أعرف ميزانية الفيلم، والجودة والصورة والحبكة اللي شفتهم يقولوا إن الميزانية مستحيل تكون بهذه التكلفة، خرجت من الفيلم مبسوط، شيء رائع، قصة محبوكة من أول لآخر الفيلم، الفيلم ده هيعمل رواج كبير، وهيخلي الجمهور العربي يرجع يقرأ سيرة أم كلثوم، ويحمس لنوعية الأفلام اللي بتوثّق الشخصيات الكبيرة في العالم العربي".

