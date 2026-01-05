إعلان

محمد إمام يحتفل بفوز الفراعنة: "مبروك لرجالة المنتخب.. فرحتونا"

كتب : معتز عباس

09:17 م 05/01/2026

الفنان محمد إمام

كتب - معتز عباس:
وجه الفنان محمد إمام التهنئة لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3/1، والتأهل لدور الـ8 ببطولة كأس أمم أفريقيا.


وكتب إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "على فكرة أنا بحب حسام حسن جداً وزي ما كان من أحسن لاعبين الكرة في مصر، هيبقى من أجمد المدربين برضه إن شاء الله، مبروك لرجالة منتخب مصر .. فرحتونا".


أعمال محمد إمام في رمضان

يخوض محمد إمام بطولة جديدة في رمضان 2026 بمسلسل "الكينج"، بمشاركة الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

محمد إمام حسام حسن منتخب مصر كأس أمم أفريقيا انستجرام

