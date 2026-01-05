نفى خالد البحر درويش، صحة الأخبار المتداولة عن تدهور الحالة الصحية لعمه الفنان إيمان البحر درويش.

وتحدث خالد البحر درويش، نجل الفنان الراحل حسن البحر درويش، لـ"مصراوي"، عن الحالة الصحية لعمه الفنان إيمان البحر درويش.

وقال: "للأسف الأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية، ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع: "الحمد لله عمي إيمان البحر درويش بخير، وحالته الصحية في تحسن مستمر".

وغاب الفنان إيمان البحر درويش، عن الظهور منذ عام 2021، إثر معاناته من نزيف في المخ.

وقدم آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال"، منذ 21 عام، وقام عام 2019 بتقديم مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك"، ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها( نفسي، شمس ودفا، لحظة، المسحراتي، إحساس بريء، إنتي وأنا، طير في السما، يا وابور يا مولع، ولا عمرك وحشتيني، أنا مقبلش).