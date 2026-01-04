على أنغام "ليالي العمر".. أحمد العوضي ينشر صورة جديدة له

شارك الفنان أحمد العوضي صورة له من أحدث ظهور أثناء تواجده في أحد الكافيهات.

ونشر العوضي الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق بوضع إيموجي "قلب أحمر"، مع اختيار أغنية "ليالي العمر" للفنان عمرو دياب كخلفية للصورة.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "البطل"، "حبيب الكل"، "منور"، "نجم النجوم".

يذكر أن أحمد العوضي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه بأنه الفنان الأعلى أجرًا في الوطن العربي، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك".

