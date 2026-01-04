إعلان

على أنغام "ليالي العمر".. أحمد العوضي ينشر صورة جديدة له

كتبت- سهيلة أسامة:

05:51 م 04/01/2026

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي صورة له من أحدث ظهور أثناء تواجده في أحد الكافيهات.

ونشر العوضي الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق بوضع إيموجي "قلب أحمر"، مع اختيار أغنية "ليالي العمر" للفنان عمرو دياب كخلفية للصورة.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "البطل"، "حبيب الكل"، "منور"، "نجم النجوم".

يذكر أن أحمد العوضي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه بأنه الفنان الأعلى أجرًا في الوطن العربي، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك".

