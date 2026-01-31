إعلان

بقيادة المايسترو ناير ناجي.. عزف تترات مسلسلات رمضان القديمة في Ramadan premiere

كتب : مصراوي

12:26 ص 31/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عزف تترات مسلسلات رمضان القديمة في Ramadan premiere (2)
  • عرض 5 صورة
    عزف تترات مسلسلات رمضان القديمة في Ramadan premiere (3)
  • عرض 5 صورة
    عزف تترات مسلسلات رمضان القديمة في Ramadan premiere (5)
  • عرض 5 صورة
    عزف تترات مسلسلات رمضان القديمة في Ramadan premiere (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:
شهد العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 - Ramadan premiere، الذي أقيم مساء الجمعة 30 يناير في الأوبرا الجديدة، مشاركة المايسترو ناير ناجي، وعزفت الفرقة الموسيقية التي صاحبته تترات أشهر مسلسلات رمضان القديمة.

وتفاعل الحضور مع التترات، بينها: ألف ليلة وليلة بطولة النجمين نجلاء فتحي وحسين فهمي، لن أعيش في جلباب ابي للنجم الراحل نور الشريف والنجمة عبلة كامل، ليالي الحلمية بطولة النجوم: يحيي الفخراني، صلاح السعدني، ممدوح عبدالعليم، صفية العمري.
كما تم عزف تتر حكايات هو وهي للنجمين الراحلين سعاد حسني وأحمد زكي، مسلسل رأفت الهجان بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، مسلسل هوانم جاردن سيتي والذي شارك في بطولته كوكبة من النجوم والنجمات، بينهم: أحمد خليل، ليلى فوزي، حسين فهمي، مديحة يسري، هشام سليم، صابرين، مسلسل اللقاء التاني بطولة النجمة بوسي والنجم الراحل محمود ياسين.
شهد الحفل حضور نجوم وصناع الفن، بينهم: ليلى علوي. يوسف الشريف، داليا مصطفى، هاني عادل، أنوشكا، أمينة خليل، طارق لطفي، حسين فهمي.

ناير ناجي تترات مسلسلات رمضان الأوبرا الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
علاقات

“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
أخبار مصر

ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟
رياضة محلية

"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟