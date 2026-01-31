كتبت- منى الموجي:

شهد العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 - Ramadan premiere، الذي أقيم مساء الجمعة 30 يناير في الأوبرا الجديدة، مشاركة المايسترو ناير ناجي، وعزفت الفرقة الموسيقية التي صاحبته تترات أشهر مسلسلات رمضان القديمة.

وتفاعل الحضور مع التترات، بينها: ألف ليلة وليلة بطولة النجمين نجلاء فتحي وحسين فهمي، لن أعيش في جلباب ابي للنجم الراحل نور الشريف والنجمة عبلة كامل، ليالي الحلمية بطولة النجوم: يحيي الفخراني، صلاح السعدني، ممدوح عبدالعليم، صفية العمري.

كما تم عزف تتر حكايات هو وهي للنجمين الراحلين سعاد حسني وأحمد زكي، مسلسل رأفت الهجان بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، مسلسل هوانم جاردن سيتي والذي شارك في بطولته كوكبة من النجوم والنجمات، بينهم: أحمد خليل، ليلى فوزي، حسين فهمي، مديحة يسري، هشام سليم، صابرين، مسلسل اللقاء التاني بطولة النجمة بوسي والنجم الراحل محمود ياسين.

شهد الحفل حضور نجوم وصناع الفن، بينهم: ليلى علوي. يوسف الشريف، داليا مصطفى، هاني عادل، أنوشكا، أمينة خليل، طارق لطفي، حسين فهمي.