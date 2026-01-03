إعلان

هيفاء وهبي تقص فستانها على المسرح أمام جمهور حفلها في بيروت

كتب : مصراوي

03:45 م 03/01/2026 تعديل في 05:00 م

هيفاء وهبي

كتب- مصراوي:

أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا جديدا أمس الجمعة 2 يناير في بيروت، ضمن احتفالات استقبال العام الجديد 2026.

ونشر برنامج ET بالعربي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من الحفل، ظهرت خلاله هيفاء وهي تطلب قص جزء صغير من فستانها، حتى لا يعيق حركتها على المسرح.

وعلق المسؤول عن الصفحة على الفيديو "هيفاء وهبي تطلب قص فستانها مباشرة على المسرح خلال حفلتها في بيروت يوم أمس، حيث استعانت بالمصمم شربل زوي المتواجد بين الحضور".

كانت هيفاء وهبي أحيت حفل ليلة رأس السنة في أبو ظبي يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وغنت للمرة الأولى أغاني من ألبومها "ميجا هيفا 2"، الذي أطلقته قبل أيام، وهنأت جمهورها بالعام الجديد، قائلة "إن شاء الله تكون سنة كلها خير وصحة، أهم شغلتين بيخلوا الحياة أحلى".

هيفاء وهبي انستجرام بيروت

