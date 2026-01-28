إعلان

محمد فؤاد يطرح "كفاية غربة" و "إرمي التكال" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب : هاني صابر

08:11 م 28/01/2026

محمد فؤاد

طرح المطرب محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، أحدث أغنيتين له وهما "كفاية غربة" و "إرمي التكال"، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

أغنية "إرمي التكال" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد فؤاد، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "إرمي التكال على ربنا سلمها بقى لله، واغلب شيطانك بالرضا الخير هنا تلقاه، هي بقى الدنيا كده ومسيرنا هنسيبها، ملهاش آمان وعشان كدة متسمية دنيا، ملناش فيها غير ربنا والكل ملك إيديه، قادر يصبر قلبنا وعوضنا كله عليه، عدى اللي أصعب من كده وهى كده الحياة، يوم ماشية عكس ويوم كدة جايبة اللي نتمناه".

بينما أغنية "كفاية غربة" من كلمات وألحان عمرو تيام، وتوزيع أحمد أمين.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "كفاية غربة عن عينيكي، وحشاني ولسه روحي فيكي، ده غيابك خلى عقلي تاه، وببات مهموم ملهوف عليكي،

بقالك ست أيام وليلة، وكأنه فات سنين طويلة، من غيرك وقفت الحياة، وتعبت ومش بإيدي حيلة، لا عدت ليلة فيها راحة، احترت وفاض بيا بصراحة، وبقول مش حاسه بيا ليه، مش قادر أنساكي دي المصيبة".

