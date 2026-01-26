الليلة.. تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الفن في "واحد من الناس"



كتبت- منال الجيوشي

تحل الفنانة الكبيرة تيسير فهمي، ضيفة على حلقة الليلة من برنامج "واحد من الناس"، في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي.

وتكشف الفنانة تيسير فهمي أسباب غيابها عن الشاشة، وهل تفكر في العودة؟، كما تتحدث عن حياتها الخاصة وزواجها الناجح من الدكتور أحمد أبو بكر.

وتتحدث عن علاقتها بالنجم أحمد زكي، وأعمالها المثيرة للجدل، وعلاقتها بالمسرح.

يعرض برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على شاشة الحياة.