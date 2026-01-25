إعلان

"أصدق التقدير لرجال الشرطة الأوفياء".. حسين فهمي يحتفل بعيد الشرطة

كتب : نوران أسامة

07:54 م 25/01/2026

الفنان الكبير حسين فهمي

هنّأ الفنان حسين فهمي الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، التي تحل ذكراها اليوم الأحد.

ونشر فهمي صورة للعلم المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "بخالص التهاني وأصدق التقدير إلى رجال الشرطة الأوفياء وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة".

وتابع: "وفي هذه المناسبة الوطنية التي تُجسّد أسمى معاني التضحية والفداء، نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار".

يُذكر أن حسين فهمي أشاد مؤخرًا بفيلم "الملحد"، وخلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، عبّر عن سعادته بالشخصية.

وقال: "الورق أسعدني، والشخصية كانت مميزة، والفنانون قدموا أدوارًا رائعة، صابرين قدّمت دورًا عظيمًا، ومحمود حميدة وأحمد حاتم ممثلان متميزان، وقد عملت معهما في عدة أعمال".

حسين فهمي عيد الشرطة ذكرى ثورة 25 يناير إنستجرام حسين فهمي

