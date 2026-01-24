كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن صورة زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن لا تفارقها أبدا، والفترة التي عاشتها معه أثرت كثيرا في وعيها وثقافتها، موضحة: "مش هيفرقوني طول حياتي رغم وفاته، والفترة اللي عشتها معاه أضافت لثقافتي كتير".

وتابعت "سميرة" خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنها كانت تحب الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسني، رغم أنهما لم تكونا صديقتين، على الرغم من مشاركتهما معا في أحد الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن سعاد كانت تغادر موقع التصوير فور انتهاء مشاهدها بسبب ارتباطها بأمور أخرى، كما كانت تتمنى أن يكتب لها محفوظ عبدالرحمن عملا فنيا، لكن لم يحدث ذلك.

وعن علاقتها بالفنانة ريهام عبدالغفور، أوضحت أنها تعتبرها امتدادا لها فنيا، موضحة: "اشتغلت معايا وهي صغيرة، وأنا اللي علمتها تتكلم في الميكروفون، ولما كبرت حست إنها اتعلمت مني حاجة، ولما بشوفها بحس إني بقابل بنتي اللي ما أنجبتهاش، لأنها شاطرة وبتحب الفن".

وكشفت سميرة عن قوة علاقتها بالفنانة سميحة أيوب، مؤكدة أن صداقتهما استمرت أكثر من 40 عامًا منذ قدومهما إلى القاهرة، قائلة: "سميحة وقفت جنبي وحمتني من هجوم بنات المسرح، وكانت أسرارنا مع بعض، وعلاقتنا فضلت قوية سنين طويلة".

وتطرقت سميرة عبدالعزيز إلى علاقتها بالفنانة الكبيرة فاتن حمامة، مؤكدة أنها كانت من أقرب صديقاتها وقضت معها أيامها الأخيرة داخل المستشفى، قائلة: "فاتن كانت خايفة من الموت جدا، وكل شوية تقول يا رب لا، وكانت ترفض الكلام عن عمر الشريف، ولما أقول لها إني اشتغلت معاه، تقول لي مش عايزة أتكلم في الموضوع ده".

وأضافت، أن فاتن حمامة كانت تعتبر زوجها محمد عبدالوهاب "أبا وأخا وزوجا" في الوقت نفسه.