كل ساعة 2000جنيه.. العوضي يعلن عن مسابقة جديدة عن مسلسله علي كلاي

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسه "علي كلاي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعلن "العوضي"عن مسابقة جديدة لجمهوره ومتابعيه عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: " ميني مسابقه من دلوقتي لحد الساعه ١٢ بليل، هختار عشرة من البوست عشوائي خلال الـ 3 ساعات كل فايز ٢٠٠٠ جنيه".

وكان السؤال كالتالي: "اسمي في مسلسل ( علي كلاي ) ان شاء الله هيبقى ايه، علي كلاي، علي مظهر، علي رستم، شارك السؤال مع اخواتك".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

