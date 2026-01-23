إعلان

كل ساعة 2000جنيه.. العوضي يعلن عن مسابقة جديدة عن مسلسله علي كلاي

كتب : مروان الطيب

10:03 م 23/01/2026

أحمد العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسه "علي كلاي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعلن "العوضي"عن مسابقة جديدة لجمهوره ومتابعيه عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: " ميني مسابقه من دلوقتي لحد الساعه ١٢ بليل، هختار عشرة من البوست عشوائي خلال الـ 3 ساعات كل فايز ٢٠٠٠ جنيه".

وكان السؤال كالتالي: "اسمي في مسلسل ( علي كلاي ) ان شاء الله هيبقى ايه، علي كلاي، علي مظهر، علي رستم، شارك السؤال مع اخواتك".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

33333333333

اقرأ أيضا:

أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة الفنان الراحل

رمضان 2026.. ألفت عمر: دوري في "علي كلاي" مع العوضي مفاجأة للجميع

الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي على فيسبوك أحمد العوضي يروج لمسلسه علي كلاي مسلسل على كلاي العوضي يعلن عن مسابقة عن مسلسله علي كلاي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
أخبار مصر

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة

الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
أخبار مصر

أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
حوادث وقضايا

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟