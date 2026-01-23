إعلان

طرح البوستر الدعائي لفيلم "فاميلي بيزنس" وعرضه قريبا بالسينمات

كتب : هاني صابر

03:00 م 23/01/2026

كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "فاميلي بيزنس" البوستر الدعائي الأول للعمل، المقرر طرحه بالسينمات قريبا.

ونشرت الجهة المنتجة، بوستر الفيلم، عبر حسابها على "فيسبوك"، وحمل تعليق: "انتظروا فيلم فاميلي بيزنس.. قريبا في مصر والوطن العربي".

وتم تغيير اسم الفيلم من "عيلة دياب عالباب" إلى "فاميلي بيزنس".

فيلم "فاميلي بيزنس" بطولة محمد سعد وهيدي كرم وغادة عادل ودنيا سامي، ومن إخراج وائل إحسان.

فيلم فاميلي بيزنس فيسبوك محمد سعد هيدي كرم

