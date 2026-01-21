إعلان

هاني شاكر يشاطر الشعب التونسي أحزانه وينعيه في ضحايا الفيضانات

كتب : معتز عباس

09:29 م 21/01/2026

هاني شاكر

تقدم النجم هاني شاكر بخالص التعازي للشعب التونسي، بسبب الفيضانات الكارثية التي نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "نتوجه إلى الشعب التونسي الحبيب بكل مشاعر المحبة والتضامن، في هذه المحنة الصعبة جرّاء الفيضانات التي نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح".

وأضاف: "كلنا ثقة بإذن الله في قدرة تونس، على تجاوز هذه الأزمة بروح الصبر والتكاتف التي عُرفت بها دائمًا. نسأل الله أن يحفظ تونس وأهلها… رحم الله الشهداء، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أن المطرب هاني شاكر، كشف مؤخرًا آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية بالعمود الفقري خلال الأيام الماضية.

وأصدر هاني شاكر، بيانًا، يطمئن فيه الشعب المصري، وكتب: "يطمئن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر جمهوره ومحبيه، إلى أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في العمود الفقري (تثبيت فقرات)، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله".

وأوضح البيان: "وبناء على نصيحة الأطباء، يخضع الفنان هاني شاكر حاليًا لفترة راحة تمتد لمدة عشرة أيام ،على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31/1 2026، من خلال حفل فني يُقام في أبو ظبي".

هاني شاكر انستجرام

هاني شاكر الفيضانات في تونس انستجرام هاني شاكر الشعب التونسي تونس

