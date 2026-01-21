كريم الشناوي يكشف كواليس لقائه بوزير الثقافة

كشف المخرج كريم الشناوي عن لقاء خاص جمعه بوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو للحديث عن وضع السينما بشكل عام، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

نشر كريم الشناوي صورة من كواليس اللقاء وكتب: "شرفت بلقاء معالي وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، في جلسة نقاشية ثرية تركزت حول وضع السينما المصرية بشكل عام، وما يمكن أن نقدمه من مبادرات وأفكار جديدة لتطوير هذه الصناعة العريقة".

وتابع: "أكثر ما يبعث على التفاؤل هو انفتاح معالي الوزير وحرصه على الاستماع لرؤى السينمائيين ودعم المبادرات التي تهدف لإحداث تغيير حقيقي في آليات العمل السينمائي".

وأنهى حديثه وقال: "وقد أسعدني جداً أن اللقاء امتد للحديث عن تجاربي الأخيرة، وفيلميَّ "ضي" و"السادة الأفاضل"، وكان لمتابعة معالي الوزير لهذه الأعمال ومعرفته بتفاصيلها أثر طيب جداً في نفسي. كل الشكر له على سعة الصدر وحفاوة الاستقبال".

اخر مشاركات كريم الشناوي الفنية

أخرج كريم الشناوي عدد من الأعمال الفنية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية وهم مسلسل "لام شمسية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وفيلم "ضي: سيرة أهل الضي"، وفيلم "السادة الأفاضل" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

