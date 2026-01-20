تركي آل الشيخ ينشر كواليس جديدة من حفل "Joy Awards"

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بنجاح حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم بمدينة الرياض وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع الترفيه حول العالم.

نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلاله عدد كبير من النجوم وهم يلتقطون صور تذكارية على اللافندر كاربت وكتب: "تأملات في حفل جوائز جوي: ليلة احتفاء بأكبر نجوم العالم. إليكم بعض اللحظات من السجادة البنفسجية، من ترون؟!".



تركي آل الشيخ يحتفل بتحقيق حفل "Joy Awards"أرقاما قياسية

و احتفل المستشار تركي آل الشيخ، بتحقيق حفل "Joy Awards" رقما قياسيا في تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحضور كوكبة من ألمع النجوم من حول العالم، في حدث فني استثنائي وسط منافسة شرسة على الأفضل.

نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك، صورة تضمنت تحليل بيانات تخص نسب التفاعل مع الحفل وأنه خلال الحفل وبعد 48 ساعة من الانتهاء، تصدرت المنشورات و الهاشتاجات وعبارات تضمنت عنوان الحفل بأكثر من 20 مليار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والميديا.

كواليس حفل "Joy Awards" 2026

شهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع المحتوى حول العالم هم النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجمة العالمية هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

