إعلان

تركي آل الشيخ ينشر كواليس جديدة من حفل "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

10:14 م 20/01/2026

المستشار تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بنجاح حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم بمدينة الرياض وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع الترفيه حول العالم.

نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلاله عدد كبير من النجوم وهم يلتقطون صور تذكارية على اللافندر كاربت وكتب: "تأملات في حفل جوائز جوي: ليلة احتفاء بأكبر نجوم العالم. إليكم بعض اللحظات من السجادة البنفسجية، من ترون؟!".


تركي آل الشيخ يحتفل بتحقيق حفل "Joy Awards"أرقاما قياسية
و احتفل المستشار تركي آل الشيخ، بتحقيق حفل "Joy Awards" رقما قياسيا في تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحضور كوكبة من ألمع النجوم من حول العالم، في حدث فني استثنائي وسط منافسة شرسة على الأفضل.

نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك، صورة تضمنت تحليل بيانات تخص نسب التفاعل مع الحفل وأنه خلال الحفل وبعد 48 ساعة من الانتهاء، تصدرت المنشورات و الهاشتاجات وعبارات تضمنت عنوان الحفل بأكثر من 20 مليار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والميديا.

كواليس حفل "Joy Awards" 2026

شهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع المحتوى حول العالم هم النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجمة العالمية هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

اقرأ أيضا:
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

فيديو.. تحرير منتج مسلسل "باب الحارة" من الاختطاف بعد 4 أشهر

تركي آل الشيخ Joy Awards موسم الرياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري
رياضة عربية وعالمية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري
مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج