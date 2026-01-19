موعد ومكان عزاء والدة دوللي شاهين

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، عن موعد ومكان تلقى عزاء والدتها، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وتتلقى دوللي شاهين، العزاء اليوم الإثنين، من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءا، في كنيسة سيدة النجدة، في لبنان.

وكشفت دوللي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن إقامة صلاة الجنازة، في كنيسة مارجرجس بمهويبة، في الثالثة عصر غدا الثلاثاء.

وأعلنت دوللي شاهين، عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن وفاة والدتها جاكلين مخايل الراعي، وكتبت: "حبيبة قلبي الحلوة راحت".