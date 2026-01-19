إعلان

موعد ومكان عزاء والدة دوللي شاهين

كتب : مصطفى حمزة

11:28 ص 19/01/2026

دوللي شاهين

كتب-مصطفى حمزة:
كشفت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، عن موعد ومكان تلقى عزاء والدتها، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وتتلقى دوللي شاهين، العزاء اليوم الإثنين، من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءا، في كنيسة سيدة النجدة، في لبنان.

وكشفت دوللي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن إقامة صلاة الجنازة، في كنيسة مارجرجس بمهويبة، في الثالثة عصر غدا الثلاثاء.

وأعلنت دوللي شاهين، عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن وفاة والدتها جاكلين مخايل الراعي، وكتبت: "حبيبة قلبي الحلوة راحت".

وفاة والدة دوللي

دوللي شاهين كنيسة سيدة النجدة لبنان فيسبوك صلاة الجنازة

