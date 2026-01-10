محمود البزاوي يهنئ منتخب مصر بصعوده إلى دور قبل النهائي بطريقة كوميدية

احتفل الفنان محمود البزاوي بتأهل المنتخب المصري إلى دور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب الكوت ديفوار بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

نشر "البزاوي" صورة له عبر صفحته على "فيسبوك" وعلق على نتيجة المباراة بطريقة كوميدية وكتب"يا كوت ديفوار ابقي ألعبي بأسلوب أفضل من كده"

أعمال تعرض حاليا للفنان محمود البزاوي

يعرض للفنان محمود البزاوي في السينمات حاليا فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يستعد زوجان لإقامة حفل زفاف مثالي، ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب حينما تقع حالة وفاة تعطل زفافهما.

أعمال ينتظر عرضها محمود البزاوي قريبا

يشارك الفنان محمود البزاوي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كما يشارك النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

