تحدثت الإعلامية اللبنانية نسرين الظواهرة، عن تصريح الفنان رامي عياش بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب ووصفه مقابلته معها ببرنامج "شيري استوديو" بـ "أبشع مقابلة أجراها في حياته".

نشرت نسرين مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، كشفت خلاله عن كواليس هذا التصريح وعلاقتها بالفنان رامي عياش.

وقالت نسرين: "اللي بيتابعني بيعرف قد ايه بحب شيرين عبد الوهاب وكام مرة بدافع عنها وقلت إنه يحق لشيرين ما لا يحق لغيرها وضروري تحتضن لأنها فنانة عظيمة لا تتكرر، ولكن كلمة حق تقال بحق للفنان رامي عياش اللي بيتعرض لهجوم عشان قال أسوأ مقابلة في حياته كانت مع شيرين عبد الوهاب".

وتابعت: "واللي قاله رامي عياش ميجيش واحد في المية من اللي حصل، وانا بعرف ليه بس قال كده لانه عنده اخلاق وبيحب شيرين، والتصوير أتوقف مرتين وتلاتة وأربعة وإدارة أعمال شيرين خدوها ع الكواليس عشان تروق شوية وترجع مركزة للتصوير وكانت مش مركزة، ومش بس غلطت في رامي عياش وكتير وقف التصوير، وقللت من احترامها ليه، ووقفت التصوير ورجعنا شيلنا الحلقة".

https://www.instagram.com/p/DTSxxPsDO-_/

كشف المطرب رامي عياش في لقائه ببرنامج "المسار" على الفضائية اللبنانية أبشع المقابلات التلفزيونية التي أجراها.

وقال رامي عياش" إنه أبشع مقابلة أجرها في حياتها كانت مع شيرين عبد الوهاب في برنامج "شيري استوديو"، مضيفا: لو فيه شيء أحب أن أحذفه من حياتي هتكون تلك المقابلة".

وأوضح: "مش كل واحد بيغني يبقى ليه برنامج، البرنامج لازم يكون فيه حوار وتقدير ومتكلم مع شيرين لم يتواجد اي حاجة من دي، مكناش عارفين نعمل ايه كل شوية شيرين تطلع وترجع وأنا قاعد وغنينا من وراء قلبنا، وأعتبر إنها كانت تجربة سئية جدا.

وتابع: "ندمان على تلك المقابلة، وأنا احترمت نفسي وفضلت لآخر لحظة متحكم في مشاعري خلصنا من الحلقة لان المخرج والمنتجين اصدقائي ومشيت".

واختتم رامي عياش تصريحاته متمنيا الشفاء العاجل لشيرين عبدالوهاب وعودتها لجمهورها قريبًا.

