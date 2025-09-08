"بسبب بكائها" مفيدة شيحة تتصدر التريند .. ماذا حدث؟

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج "الستات" على قناة "النهار"، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد بكائها في احتفالها بعيد ميلادها الـ 54 .

ونشرت مفيدة شيحة، الفيديو الذي ظهرت فيه تبكي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا النهاردة تميت 54 سنة، اتطلب مني إني أقول كلمة لمفيدة يوم عيد ميلادها، السؤال تقيل مكنتش متوقعاه كنت فاكرة إني ممكن أرد بمنتهى السهولة، أقول للست الجميلة برافو أنا فخورة بيكي جدا يا مفيدة ناس كتير ممكن تتوقع أن دا تمثيل أو غرور لكن في حقيقة الأمر أنا فرحانة وفخورة بيكي جدا".

وتابعت: "أنا فاكرة أوي اليوم اللي كنت فيه 25 سنة وكنت لسه والده (منة) وكان عندي أمل كبير وكان نفسي أعمل حاجات كتير جدا بس مكنتش عارفة أروح فين وأجي منين، والحياة تاخدني وتوديني عمري ما توقعت أن يجي الـ54 سنة وأكون حققت كل اللي بحلم بيه، حققت كاريير وكنت فيه ناجحة جدا، حققت بيت وجود أهلي فيه وتأمينهم كان حلم حياتي".

واستكملت: "رعاية أمي لغاية ما توفيت محتاجتش حاجة، علمت بنتي أحسن تعليم لغاية ما أخدت الماجيستير ودا كان أمل حياتي، جوزت بنتي وعملت كل اللي اختارته وكل حاجة كان نفسها فيه بالفستان بالفرح بالمكان بالعريس ونفذته لها وكل دا وحافظت على نفسي على مفيدة على كرامتها وعزة نفسها أنا مترجتش حد ومتنازلتش لحد كل اللى وصلتله بعرق جبيني".

وأضافت: "انتي ست بـ 100 راجل لأنك عملتي كل الأدوار بتاعة الـ100 راجل اللي كانوا موجودين أنتي عملتي كل الأدوار دي ونجحتي، عقبال ما أشوفك 60 سنة ويبقى فاضلك الحاجة الوحيدة اللي بتتمنيها من ربنا الصحة والستر والحفيد اللي يطبطب عليا".