"نصب".. تامر عاشور يحذر جمهوره من حفلات وهمية

09:00 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

تامر عاشور

كتب- مروان الطيب:

كشف المطرب تامر عاشور عن محاولة أشخاص الزج باسمه في حفلات وهمية، وحرص على توضيح الأمر لجمهوره ومتابعيه.

أعاد تامر عاشور نشر ملصق دعائي خاص بحفل غنائي في الرياض تصدره وسط عدد من النجوم هم تامر حسني، رامي صبري وبهاء سلطان، وكتب تامر عاشور: "ده نصب يا جماعة، ناس كير بعتتلي على الحفلة دي مخصوص أي حفلة هنكون احنا أول ناس منزلين إعلانها".

كما نفى الفنان تامر عاشور مؤخرا إحياء حفل غنائي في استاد القاهرة الدولي وكتب "ده خبر مش صحيح، أي حفلة هنعلن عنها في صفحاتنا الرسمية فقط".

أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا لأول مرة في ليبيا يوم 21 أغسطس الماضي ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي وسط حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري.

تامر عاشور على انستجرام

