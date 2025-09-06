شريهان ترد على أسيل عمران بعد إشادتها

كتب مروان الطيب:

ردت النجمة شريهان على تصريحات الفنانة أسيل عمران بعد أن كشفت أنها سبب اتجاهها إلى التمثيل والوقوف على خشبة المسرح.

وأعادت شريهان نشر تصريحات أسيل عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام وكتبت: " أشكرك ويشرفني حبيبتي الجميلة الموهوبة".

وتحدثت أسيل عمران في تصريحات إعلامية عن السبب وراء اتجاهها للتمثيل وعلقت: " شريهان السبب الحقيقي وراء شغفي بالتمثيل والوقوف على خشبة المسرح".

وكانت آخر مشاركات الفنانة أسيل عمران على شاشة السينما بفيلم "ضي" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، ويعرض حاليا بالسينمات.

يذكر أن آخر مشاركات أسيل عمران في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

