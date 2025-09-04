إعلان

زوجة المايسترو سليم سحاب تكشف تطورات حالته بعد تعرضه لوعكة صحية

04:41 م الخميس 04 سبتمبر 2025

المايسترو سليم سحاب

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت زوجة المايسترو سليم سحاب تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة أدت إلى دخوله المستشفى.

وقالت في تصريح خاص لموقع "مصراوي" إن حالته مستقرة، وخرج منذ ساعة بعد أن خضع لفحوصات طبية، مشيرة إلى أن سبب الوعكة كان الإرهاق لا أكثر.

وكان سحاب نُقل إلى المستشفى أول أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي استدعى تأجيل جولته المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء.

