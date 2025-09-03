تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سميرة توفيق

كتب-مصطفى حمزة:

تخضع الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، للعلاج في الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات أبو ظبي، عقب عودتها من بيروت.

وقامت الإعلامية لينا رضوان، ابنة شقيقة المطربة سميرة توفيق، عبر صفحتها في موقع "‘نستجرام"، بنشر صور للفنانة اللبنانية الكبيرة من داخل مستشفى "كليفلاند كلينك" في أبوظبي، وكتبت: ألف سلامة يا رب .. من بيروت إلى المشفى في أبوظبي".

وكانت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، والتي تقيم في الإمارات منذ سنوات، في زيارة إلى لبنان، قبل أن يتم الكشف عن تعرضها لوعكة صحية، و إصابتها بفيروس، ويتم نقلها مباشرة إلى المستشفى.

وتعد الفنانة سميرة توفيق، البالغة من العمر 90 عاما، من أبرز رموز الفن اللبناني، ونالت شهرتها بتقديم الأغاني ذات الطابع البدوي، إلى جانب مشاركتها في أفلام عديدة، إذ قدمت في مصر، أفلام منها: مولد الرسول، البدوية العاشقة، عتاب، بنت عنتر، وغيرها.