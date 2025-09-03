إعلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سميرة توفيق

01:38 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الفنانة اللبنانية سميرة توفيق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

تخضع الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، للعلاج في الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات أبو ظبي، عقب عودتها من بيروت.

وقامت الإعلامية لينا رضوان، ابنة شقيقة المطربة سميرة توفيق، عبر صفحتها في موقع "‘نستجرام"، بنشر صور للفنانة اللبنانية الكبيرة من داخل مستشفى "كليفلاند كلينك" في أبوظبي، وكتبت: ألف سلامة يا رب .. من بيروت إلى المشفى في أبوظبي".

وكانت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، والتي تقيم في الإمارات منذ سنوات، في زيارة إلى لبنان، قبل أن يتم الكشف عن تعرضها لوعكة صحية، و إصابتها بفيروس، ويتم نقلها مباشرة إلى المستشفى.

وتعد الفنانة سميرة توفيق، البالغة من العمر 90 عاما، من أبرز رموز الفن اللبناني، ونالت شهرتها بتقديم الأغاني ذات الطابع البدوي، إلى جانب مشاركتها في أفلام عديدة، إذ قدمت في مصر، أفلام منها: مولد الرسول، البدوية العاشقة، عتاب، بنت عنتر، وغيرها.

الحالة الصحية الفنانة اللبنانية سميرة توفيق الرعاية المركزة إحدى مستشفيات أبو ظبي بيروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
وفاة شقيق الفنان ناصر سيف

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة