وجهت الفنانة مها أحمد رسالة دعم للفنان أشرف زكي، عقب إعلانه قرار ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت مها: "دكتور أشرف زكي الصديق الوفي، والأخ العطوف، والأب السند والضهر، إنت قدوتنا في النقابة وبره النقابة، عمرنا ما نستغنى عنك أبدًا على المستوى الإنساني، عمرك ما اتخليت عن أي حد، وعلى مستوى النقابة كنت دايمًا سند وضهر وواجهة مشرفة لكل الفنانين، دكتور أشرف زكي نقيبي وشرف ليا إنه نقيبي، منقدرش نستغنى عنك لأنك تستحق، أتشرف بيك في أي وقت وفي أي مكان، صديق وأخ وأب وأستاذ".

وكان الفنان أشرف زكي قد أعلن مؤخرًا انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية، وقال في بيان صحفي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه زكي الشكر للجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة، مشيدًا بالدعم والثقة الذين رافقاه طوال فترة خدمته، مختتمًا بيانه: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

https://www.instagram.com/p/DPHckfEFL0F/?utm_source=ig_web_copy_link

