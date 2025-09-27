كشفت الفنانة إنجي عبد الله عن كواليس معاناتها مع إصابتها بورم في جذع المخ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وكتبت إنجي: "عدى ٦ شهور بحاول اتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان ، هو ورم حميد ،لكن موجود في اخطر مكان في المخ، للاسف كل الدكاتره في مصر ؛،،وبره مصر ، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجونى، لانى اخدت كل جلسات الاشعاع والكيماوي المسموح ليا وللمكان الصعب ده سنة ٢٠١٩".

وتابعت: "وكنت فاكرة خلاص انا تمام ،، لكن للأسف رجعت لي أعراض اسوأ بكتير من زمان، انا فقدت الإحساس بالجنب اليمين ،وصعوبة في البلع وكهربا في جسمى. كله لما بعمل أي حركه بسيطه حتى لما بحرك عيني، وفي حاجات تانيه كتير، حتى انا رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيها قبل كده ،، بنصيحة من دكتور ، تامر النحاس اللي هو شخصيا رفض يعالجنى، و المستشفى طلبت مني امضي إقرار ، اني مسئولة تماما عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت ، طبعا مشيت من الخوف".

واستكملت: "دلوقت أنا مع الدكتور الوحيد اللي وافق انه يجرب علاجات خفيفة تلطيفية لمحاولة تحسين جودة الحياة مع انتظار معجزة، انا مش بحاول اتعالج علشان متمسكة بالحياة انا بس تعبانه جدا بقالي كتير، وبدعي ربنا بحاجه واحده بس.

اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وأنهت حديثها قائلة: "الشخص اللي واقف جنبي وبيساعدني ان اعمل ابسط الحاجات اليومية اللي خلاص بقت مستحيلة إني اعملها لوحدي هي اختى اللي عندها ورم في الرئة والمخ مرحلة رابعة، وكنت فاكره ان انا اللي هخلي بالي منها، انا حالتي بتتاخر كل شويه، والمرة دي شفت حاجات صعب اني حتى اوصفها، انا راضيه بقضاء ربنا الصعب أوي أوي ليا ولاختي لكن الحياة بجد صعبة جدا ومفاجئتها اصعب، ادعولي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إنجي عبدالله بفيلم "حسن دليفري"عام 2016.

