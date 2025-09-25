أصالة تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني: "عاشت أم الأوطان"

وجهت الفنانة أصالة تهنئة للشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني للملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة صورة لها مع مؤسس الدولة السعودية، الإمام محمد بن سعود عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عاشت أم الأوطان شامخة عالية حنونه طيبه، عاشت بلادي التي أصبح المجد لها عنوان …تسابق وتسبق تبني فينا الإنسان وتثبت فينا العزيمة ".

وأضافت: "فيكِ يابلادي من كل شيء حلو أحلاه، أحبك وأجل فضلك وأتمنٓى لك كلٓ الأمنيات الحلوة وأنعم في ظلٓك كنت ومازلت وسأبقى هكذا ماحييت، كلٓ عيد وأنتِ في المقدمة وإسمك في السماء يعلو".

أحيت النجمة أصالة حفلًا غنائيا أمس الثلاثاء، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي صيف 2025.

