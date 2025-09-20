فيحاء بطلة فيلم "اللي بالي بالك" تنشر صور من أحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة نيفين مندور صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بعد غياب عن السوشيال ميديا.

ظهرت نيفين في إحدى الصور بفستان جذاب أمام الغروب، وصورة أخرى لها وسط الزهور، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "فيحاء الأخت الحبيبة، أنا اهلي ساموني شاكي بسببها، أم شاكي، منورة الدنيا كلها".

اشتهرت الفنانة نيفين مندور بدور "فيحاء" بأحداث فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003 بطولة الفنان محمد سعد.

يذكر أن آخر مشاركات نيفين مندور الفنية كانت بمسلسل "مطعم تشي توتو" عام 2006.

