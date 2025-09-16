"فستان شفاف".. لقاء الخميسي تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

خطفوا الأنظار في الساحل.. 20 صورة رومانسية جمعت هاجر أحمد مع زوجها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة لقاء الخميسي أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت لقاء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل وشفاف جذاب مرصع بالكريستال والأحجار الكريمة.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""اطلالة رائعة"، "الفستان جدا حلو"، "واو جميلة أوي"، "حلوة يا لوكا"، "مفيش زيك يا قمر"، "جميلة اوي الصور".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى شارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

