كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

أقيم ظهر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر في أحد فنادق القاهرة الكبرى، مؤتمرا صحفيا، للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان والمقرر انطلاقها في 16 أكتوبر المُقبل.

وفي كلمته، عبر عمرو منسي الشريك المؤسس للمهرجان والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عن امتنانه لدور الصحافة والإعلام في دعم المهرجان، وكشف عن وجود مكانا جديدا في المارينا سيضم فعاليات الدورة الثامنة، وقال "المهرجان سوف يتبنى الأفلام الجماهيرية، بعرض أفلام مصرية وأجنبية سيكون العرض الأول لها بالمهرجان، وسيأتي فريق هذه الأعمال بجانب الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وذلك قبل طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائي".

وتابع "المهرجان يتبنى قضايا إنسانية، وهذا العام نتبنى الحديث عن الأمن الغذائي، خاصة وأن افتتاح الدورة الثامنة يتزامن مع اليوم العالمي للأمن الغذائي".

وجه الشكر في نهاية كلمته لكل القائمين على المهرجان، ورحب بوزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والتي تحدثت معبرة عن سعادتها بالمشاركة لأكثر من مرة في مؤتمر الجونة السينمائي، ووجهت التحية للمهندس نجيب ساويرس والمهندس نجيب ساويرس.

كان المؤتمر بدأ بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم قصير يضم لقطات مختلفة من دوراته السابعة السابقة، بينها كلمات من القائمين على المهرجان والنجوم الذين حضروا فعالياته.

تقدم المؤتمر المذيعة ناردين فرج، بحضور النجمة يسرا، المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر.

كما شهد المؤتمر حضور لاعب كرة القدم سابقا أحمد حسام ميدو، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج صفي الدين محمود، السيناريست مريم نعوم، المخرج يسري نصر الله.

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي من خلال السينما، وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين بما يسهم في تبادل الخبرات والتعاون الفني. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويعمل على أن يكون منصة محفزة لتطوير صناعة السينما في العالم العربي، خاصة عبر ذراعه المخصص للصناعة "سيني جونة".