وفاة أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

كتبت- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا اليوم السبت 13 سبتمبر، أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي، وأعلنت الخبر كريمتها الكاتبة أميرة سيد مكاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت أميرة "الحمد لله الذي لا يحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة/ زينات خليل علي".

وتابعت "صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 14 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر".

سيد مكاوي أحد مشاهير الفن في العالم العربي، قدم عشرات الألحان الناجحة، والتي مازالت محفورة في ذاكرة الجمهور حتى يومنا هذا، تعاون مع "كوكب الشرق" أم كلثوم في أغنية يا مسهرني، ومع كبار النجوم والنجمات، بينهم: وردة، صباح، سميرة سعيد، عماد عبدالحليم.