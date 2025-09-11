محمد ثروت: "اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل بسبب المال"

كتب: مروان الطيب:

تحدث الفنان محمد ثروت عن بداية دخوله الفن، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، وعن كواليس مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال "ثروت" ببرنامج"ورقة بيضا"، إن بداياته كانت من خلال مركز الإبداع الفني، نافيا حدوث أي خلاف بينه وبين المخرج خالد جلال.

وعبر "ثروت" عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم بفيلم "روكي الغلابة" الذي يعرض حاليا بالسينمات قائلاً: "سعيد بمشاركتي في هذا العمل الكوميدي، وخاصة العمل مع المخرج أحمد الجندي، فأنني أحب العمل معه، وجاءت كواليس العمل ممزوجة بأجواء من الكوميديا، فـ دنيا فنانة لطيفة ومجتهدة ولديها قدرة على الإرتجال ".

وعن الفنان الكوميدي الذي يكون سببا في ضحك محمد ثروت، قال إن الفنان سمير غانم رحمه الله من أكثر الفنانين الكوميديين في مصر والأكثر احترافية.

وعن ظهوره بملابس واكسسوارت مختلفة في أعماله الفنية، تابع: "اختار اكسسوارات أعمالي بنفسي، وأغرب اكسسوار اشتريته كان قبعة للهنود الحمر ".

وبشأن كواليس مشاركته بفيلم "ريستارت" وتطرقه لموضوع شائك، أوضح "كسب الأموال من التيك توك تسبب في مشاكل بحياتنا الاجتماعية، وأنا أستطيع أن أعيش بدون انترنت".

وحول تصوير مسلسل "اللعبة" الجزء الخامس، أضاف: "أوشكنا على الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة، وأوعد المشاهدين بجزء جديد ملئ بالمغامرات والضحك، فقد استطاع المخرج معتز التوني وشيكو وهشام ماجد أن يصنعوا "براند مسلسل اللعبة".

وتطرق "ثروت" إلى بداياته قبل دخول الوسط الفني قائلاً: "اشتغلت على عربية كبدة وسجق قبل الفن من أجل الحصول على المال، ووالدتي لها الفضل الأول والأخير في أن حصل على بكالوريوس تجارة، فكانت تذاكر لي حتى في الجامعة".

وعن علاقته بزوجته منى جمال ومديرة أعماله، فقال: "تعرفت على زوجتي أثناء دراستي في الجامعة، ومن هنا بدأت قصة حبنا، هناك تفاهم بيني وبين زوجتي سواء في علاقة العمل أو داخل البيت ويوم فرحي كنت مرتبط بدوبلاج لفيلم كارتون، وذهبت من أجل الحصول على المال، وعن أسرته قال، " سليم ابني لديه ميول فنية، وشاركني التمثيل في فيلم كابتن جاك".

