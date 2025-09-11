قبل أسماء جلال.. 10 نجمات بـ بدلة رقص في السينما (صور)

كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة أسماء جلال، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها ببدلة رقص في برومو فيلم "السلم والثعبان 2"، حيث ظهرت مرتدية بدلة رقص، وتعيش قصة حب رومانسية مع عمرو يوسف ضمن أحداث الفيلم.

ونستعرض لكم نجمات ارتدين بدلة رقص في السينما بالسطور التالية:

نبيلة عبيد

ارتدت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بدلة رقص بفيلمي "الراقصة والسياسي" و"الراقصة والطبال".

مي عز الدين

ارتدت الفنانة مي عزالدين، بدلة رقص بفيلم "أيظن" ضمن أحداثه الدرامية التي قدمت فيه دور راقصة شعبية.

سعاد حسني

ظهرت الفنانة الراحلة سعاد حسني ببدلة رقص بفيلم "خلي بالك من زوزو" وجسدت خلاله شخصية "زوزو" ابنة شارع محمد علي التي تخفي عملها كراقصة عن أصدقائها بالجامعة.

ميرفت أمين

ارتدت الفنانة ميرفت أمين بدلة رقص ضمن أحداث فيلم "عودة أخطر رجل في العالم" مع النجم فؤاد المهندس.

سمية الخشاب

ظهرت الفنانة سمية الخشاب مرتدية بدلة رقص بفيلمها "حين ميسرة" التي جسدت خلاله دور فتاة تضطرها الظروف للتخلي عن ابنها وتعمل كراقصة بأحد الملاهي الليلية.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي، ببدلة رقص بفيلم "يا مهلبية يا" وجسدت خلاله شخصية راقصة.

سهير رمزي

ارتدت الفنانة سهير رمزي بدلة رقص في فيلم "ليال"وجسدت خلاله شخصية راقصة.

نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا ببدلة رقص في فيلم "قصة الحي الشعبي" وجسدت خلاله دور راقصة شعبية.

نادية لطفي

ارتدت الفنانة نادية لطفي، بدلة رقص بفيلمي "قصر الشوق" و "أبي فوق الشجرة" .

هند رستم

ظهرت الفنانة الراحلة هند رستم ببدلة رقص بأفلام "رد قلبي، صراع في النيل، شفيقة ومتولي، إنت حبيبي".