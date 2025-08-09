"جريئة".. أحدث ظهور لـ هاجر أحمد والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.



ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صيف 2025 سيكون مختلفًا".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل من الموناليزا الموجودة في متحف اللوفر، حلوة، جميلة، القمر، أجمل واحدة، ما شاء الله، عسل أوي".



يُذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، الذي قام ببطولته النجم مصطفى شعبان، إلى جانب سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد بدير، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم. المسلسل من إخراج مرقس عادل.