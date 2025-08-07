8 صور من زيارة إلهام شاهين لـ محمد منير في منزله

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على زيارة النجم الكبير محمد منير للاطمئنان على حالته الصحية عقب خروجه من المستشفى، خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرت إلهام شاهين صورا جمعتها بمنير من زيارتها له عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "ألف حمد لله على سلامة الكينج محمد منير الصديق الغالي جدا والفنان العظيم.. فرحت بعودته لبيته وغنينا سوا أحدث أغنيه له.. منير حياته كلها الموسيقى والغناء.. ولا شيء في الدنيا يسعده وينسيه أي ألم إلا فنه وموهبته العظيمة.. ربنا يخليك لكل حبايبك يا منير ويعطيك الصحة ويسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل.. بنحبك يا كينج ".

وأعلن الكينج محمد منير، أمس الأربعاء عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن تأجيل حفله بسبب تعرضه لوعكة صحية، وكتب: "اطمئن كل الجمهور والمحبين إني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية وحاليا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد لحفلات".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.