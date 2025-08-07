إعلان

إلهام شاهين تدعم المهرجان المصري الأمريكي وتوجه رسالة للجالية العربية

05:30 م الخميس 07 أغسطس 2025

الفنانة إلهام شاهين

كتبت- نوران أسامة:

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالإقبال المتزايد على المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

ونشرت إلهام مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وقالت خلاله، على هامش المهرجان: "أهلنا من الجاليات المصرية الكتيرة جدًا الموجودة، فديه فرصة إننا نواصل معاهم، وإن إحنا مش بعاد عنكم، وإن الفن دايمًا هو اللي بيجمعنا، والحقيقة ببقى سعيدة في كل دورة لما بشوف كل مرة الأعداد بتزيد، وكل مرة في إقبال أكتر على المهرجان، وإقبال أكتر على الأفلام المصرية والأفلام العربية".

وكتبت في تعليقها : "مبروك أ. صفوت يوسف، رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الإعلان عن الدورة الخامسة للمهرجان.. دورة النجم الكبير عادل إمام.. وعمل أسبوع لأفلامه في عدة ولايات في أمريكا.. في نيويورك ونيوجيرسي وتينيسي.. الدورة الخامسة للمهرجان تحت شعار "السينما للإنسانية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "سيد الناس" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد رزق، أحمد فهيم، بشرى، منة فضالي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

