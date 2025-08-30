كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تحطيم فيلم 7 Dogs، رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على موقع X فيديو يكشف ترتيبات فريق الفيلم لتسجيل أرقام جديدة، وعلق "تم بحمد الله اليوم في استديوهات الحصن بالرياض، وبدعم من سمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع جميع القطاعات الأمنية، فيلم 7Dogs يحطم رقمين قياسيين عالميين في غينيس للأرقام القياسية".

وتابع "أكبر انفجار سينمائي الرقم السابق: فيلم جيمس بوند Spectre ٢٠١٥ - ٦٨٫٤٧ طناً من TNT.. الإنجاز الجديد: فيلم 7 Dogs ١٧٠٫٧ طناً من TNT.. أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد، الرقم السابق: فيلم جيمس بوند No Time To Die ٢٠٢١ - ١٣٦٫٤ كيلوجراماً من TNT.. الإنجاز الجديد: فيلم 7Dogs - ٤٠٥٫٨٥ كيلوجراماً من TNT".

وأضاف "إنجاز غير مسبوق يضع المملكة في صدارة صناعة السينما العالمية. فيلم 7 Dogs .. قريباً في السينما".

وظهر في الفيديو النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد عز، وكذلك المخرج بلال فلاح، وهو يستعد مع فريقه لتنفيذ الانفجار في المشهد، قائلا "مرحبا بكم في صحراء المملكة العربية السعودية"، وقال دونكان كاب مشرف المؤثرات الخاصة "تناولت العشاء مع المستشار تركي آل الشيخ في بداية هذا العام، قلت له إن لدي رقما قياسيا عام 2016 لأكبر كمية متفجرات تم تفجيرها في لقطة واحدة وقلت له إنه تم كسره، وكان رده عليا خلينا نحطمه من جديد".

وأضاف المخرج عادل العربي "انفجارات حقيقية أمام الكاميرا على بركة الله"، وعاد بلال ليقول "في كل مرة أطلب انفجارا يكون دائما أكبر مما توقعت وهذا هو دنكان"

وكشف الفريق في الفيديو عن محاولتهم تسجيل رقمين في جينيس للأرقام القياسية لتنفيذ أكبر انفجار في مشهد سينمائي وأكبر كمية متفجرات تم تفجيرها في لقطة واحدة "نحن على الأرجح نضاعف أكثر من مرتين الأرقام المسجلة حاليا لكن الأرقام ستصبح جدية الآن، إنها 350 كيلو جرام من المتفجرات 19 خزان ibc بسعة 1000 لتر، قرابة 20000 لتر من البنزين".

الفيلم سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 في الحصن Big Time، وتولى إخراجه الثنائي العالمي عادل وبلال، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.