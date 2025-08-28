كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها مقطع فيديو من كواليس تصوير إعلانها الجديد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت عليه قائلة: "ملعلعين لعلعة لعلة".

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وعبّر الجمهور عن إعجابهم بها، وجاءت بعض التعليقات: "ملكة جمال، عسلية، روحك جميلة وعسل، قمر والله، حلوة في كل حلاتك، عسل مصر، الملكة".

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

اقرأ ايضًا:

داخل سيارة فاخرة.. نادين الراسي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

بعد رسالتها الصوتية.. كيف عبّر نجوم الفن عن حبهم لأنغام؟

حمادة هلال يطرح أحدث أعماله الغنائية "حبيبنا"

في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في أبو ظبي

أول تعليق من أنغام بعد عودتها: مش عارفة مابكيش ومش خجلانة أكون ضعيفة قدامكم (تسجيل صوتي)