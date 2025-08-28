إعلان

هاني شاكر يدعم أنغام: "نورتي مصر وطمنتينا عليكي"

01:00 ص الخميس 28 أغسطس 2025

هاني شاكر

كتب - معتز عباس:

عبر الفنان هاني شاكر عن سعادته بعد عودته المطربة أ نغام، عقب إجرائها عملية جراحية ناجحة في ألمانيا، نتيجة لإصابتها بوعكة صحية في البنكرياس.

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام: "صديقتي و أختي الغالية الرائعة أنغام، ألف حمدلله على سلامتك، نورتي مصر وطمنتينا عليكي، في انتظار جديدك وفنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل".

يذكر أن أنغام وصلت إلى فيلتها في الساحل الشمالي يوم الإثنين 25 أغسطس، قادمة من ألمانيا على متن طائرة خاصة بصحبة نجلها عمر ومديرة أعمالها راندا رياض، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة نقاهة تستمر 10 أيام قبل عودتها إلى القاهرة.

هاني شاكر وأنغام

