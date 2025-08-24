إعلان

"مفيش غلطة".. نسرين طافش تنشر جلسة تصوير جريئة بـ "المايوه" في الساحل

06:45 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش تستمتع بأجواء البحر في الساحل (3)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش تستمتع بأجواء البحر في الساحل (7)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش تستمتع بأجواء البحر في الساحل (1)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش بالمايوه (2)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش بالمايوه (1)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش تستمتع بأجواء البحر في الساحل (2)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش تستمتع بأجواء البحر في الساحل (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بإجازة الصيف، والتقاط الصور التذكارية على بحر الساحل الشمالي.

ونشرت نسرين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "مايوه أزرق"، وبدلة صفراء صيفية.

تفاعل المتابعين مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة الأصفر والأزرق"، "زي القمر مفيش غلطة"، "قلبي القمر"، "الحب كله"، "حورية على البحر".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضا..

على البحر.. إلهام شاهين تستمتع بإجازتها الصيفية

رحل خلال مباراة كرة قدم.. 9 معلومات عن الفنان الشاب بهاء الخطيب

نسرين طافش الساحل الشمالي انستجرام نسرين طافش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس