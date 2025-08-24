"مفيش غلطة".. نسرين طافش تنشر جلسة تصوير جريئة بـ "المايوه" في الساحل

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بإجازة الصيف، والتقاط الصور التذكارية على بحر الساحل الشمالي.

ونشرت نسرين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "مايوه أزرق"، وبدلة صفراء صيفية.

تفاعل المتابعين مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة الأصفر والأزرق"، "زي القمر مفيش غلطة"، "قلبي القمر"، "الحب كله"، "حورية على البحر".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

