بإطلالة صيفية.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة صيفية أنيقة باللون الأصفر، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "صباح الجمال"، "أجمل واحدة في مصر"، "ملكة"، "الجمال عدى الكلام".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

اقرأ أيضًا:

حسام داغر يكشف سبب وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب: عقلي هيجراله حاجة

"ادعولها يا جماعة".. مصطفى قمر يدعم أنغام بسبب أزمتها الصحية

بالصور.. ليلى علوي وأحمد العوضي وإلهام شاهين في الساحل الشمالي

وسط الدلافين.. ريهام أيمن تستمتع بالإجازة مع زوجها وأولادها

وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب