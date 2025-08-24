إعلان

بإطلالة صيفية.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

12:30 م الأحد 24 أغسطس 2025

الفنانة مي عمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة صيفية أنيقة باللون الأصفر، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "صباح الجمال"، "أجمل واحدة في مصر"، "ملكة"، "الجمال عدى الكلام".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

download

اقرأ أيضًا:

حسام داغر يكشف سبب وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب: عقلي هيجراله حاجة

"ادعولها يا جماعة".. مصطفى قمر يدعم أنغام بسبب أزمتها الصحية

بالصور.. ليلى علوي وأحمد العوضي وإلهام شاهين في الساحل الشمالي

وسط الدلافين.. ريهام أيمن تستمتع بالإجازة مع زوجها وأولادها

وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب

مي عمر إنستجرام موسم دراما رمضان 2025 مسلسل إش إش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم