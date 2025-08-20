إعلان

بعنوان "الأيام" ويجز يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد

04:19 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

ويجز

كتبت- نوران أسامة:

طرح مطرب الراب ويجز، أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "الأيام"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، على أن يتم طرح الألبوم كاملًا يوم 29 أغسطس الجاري.

وفي سياق آخر، يستعد ويجز لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 22 أغسطس، على خشبة مسرح "U-Arena" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثالثة.

ومن جانبها، روجت الشركة المنظمة للحفل بنشر البوستر الدعائي، معلقة: "خليك جاهز واحجز تذكرتك، دي هتكون حفلة للتاريخ.. ويجز نازل بأقوى حفلة في U-Arena يوم 22 أغسطس، وهتبقى من أقوى حفلات الصيف".

