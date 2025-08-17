شريف خير الله ينجو من الغرق: "موجة قلبتني وكنت هروح فيها"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان شريف خير الله عن نجاته من حادث غرق خلال تواجده في أحد المصايف لقضاء إجازة الصيف.

وكتب شريف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله النهاردة ربنا نجاني من الغرق وأنا في البحر واقف على رجلي، جت موجه قلبتني وكنت هروح فيها الحمدلله من قبل ومن بعد".

وكانت آخر أعمال الفنان شريف خير الله المشاركة في مسلسل "فراولة" الذي عرض في رمضان 2025 للنجمة نيللي كريم، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين من بينهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وضيوف شرف منهم الفنانة سمر مرسي.

