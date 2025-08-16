المتحدة تنعى مدير التصوير تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

كتب - معتز عباس:

نعت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت.

وذكرت المتحدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، أن تيمور تيمور ترك إرثًا فنيًا سيبقى شاهدًا على موهبته وإبداعه، وقدم عطاءً مخلصًا على مدى سنوات طويلة في خدمة صناعة السينما والتلفزيون.

وأضافت: "لقد كان الفقيد مثالًا للفنان الحقيقي، جمع بين الحس الإبداعي الرفيع والالتزام المهني، وأسهم بأعماله المتميزة في إثراء مكتبتنا البصرية والصورة السينمائية، رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الكريمة وأحبائه وزملاءه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الفن عقب انتشار خبر وفاة تيمور تيمور، حيث حرص الكثير منهم على نعيه بكلمات مؤثرة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وشارك تيمور تيمور في فيلم "الحاسة السابعة" للنجم أحمد الفيشاوي، وفيلم "شباب أون لاين" مع هالة خليل.

تخرج تيمور تيمور في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة.

عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها: مسلسل "جودر" الجزء الأول والثاني (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي.

وتصوير مسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا"، كما عمل مصورًا في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض" للنجم أحمد السقا، و"على جثتي" للنجم أحمد حلمي.

وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسل "الجامعة"، وفيلم "الحاسة السابعة" للفنان أحمد الفيشاوي، وفيلم "بعد الموقعة" للفنانة منة شلبي، ما كشف عن تعدد مواهبه الفنية وأثره الإبداعي أمام وخلف الكاميرا.