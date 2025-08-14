برفقة ابنتها.. أحدث ظهور للفنانة مي سليم

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وظهرت برفقة ابنتها "ليلى"، ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت مي الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ووضعت إيموجي "قلب".

ولاقت الصورة العديد من التعليقات، جاء من بينها: "قمراية، توأم، ما شاء الله، مسكرين، شبه بعض أوي، عسلات، ربنا يحميكم".

يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

