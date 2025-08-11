إعلان

في ذكراه.. لماذا ندم نور الشريف بسبب "رجل الأقدار"؟

12:34 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    نور الشريف
    نور
كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان الراحل نور الشريف، في كواليس تقديم أعماله، معارك فنية عديدة، وكان أصعبها مع الرقابة على المصنفات الفنية، قبل تقديم مسلسل "رجل الأقدار".

وتحدث الفنان نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015، عن أزمة العمل الذي قدمه عام 2003، وتولى تأليفه الكاتب سامي غنيم، وكان من إخراج وفيق وجدي.

وقال: "الفنان عادة ما يجبر على تجنب أي حدث أو شخصية عليها خلاف، ولهذا جاء مسلسل (رجل الأقدار)، ينقصه أخطر جزء في مسيرة عمرو بن العاص، بسبب محاولة إخفاء حقائق كثيرة، وهذا خطأ من جانب الرقابة".

وتابع: "كان يجب وأنا البطل أن أقول لا، وأتمنى أن تكون الأعمال التلفزيونية لها هذا القدر من الحرية، وأن الأعمال الدرامية تستطيع أن تقول للناس، إن عمرو بن العاص، اتفق مع معاوية بن أبي سفيان، على حساب سيدنا علي بن أبي طالب، مقابل أن يتولى ولاية مصر، وذلك في واقعية التحكيم الشهيرة المثبتة في كل المراجع التاريخية".

