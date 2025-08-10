إعلان

"بتتحسن كل يوم".. محمود سعد يطمئن الجمهور ويكشف موعد خروج أنغام من المستشفى

09:40 م الأحد 10 أغسطس 2025

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية، وإجرائها عملية جراحية لإزالة كيس حميد وجزء صغير من البنكرياس، الخميس الماضي 7 أغسطس.

وقال سعد في تدوينة نشرت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتطمنت على أنغام النهاردة من دقائق وهي الحمد لله بخير، بتتحسن كل يوم أكتر من اللي قبله لكن العملية كبيرة والمشوار مش بسيط وهياخد وقت".

وأضاف: "لكن الحمد لله في تحسن وتعامل مع الحياة أفضل كل يوم، وإن شاء الله تخرج من المستشفى خلال أيام وتطمنكم بنفسها".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، أعلن خضوع المطربة أنغام الخميس الماضي، لجراحة جديدة، لاستئصال جزء من البنكرياس.

ونفى مصدر مقرب من النجمة الكبيرة أنغام، في تصريحات خاصة لـ مصراوي" ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية، ونقلها إلى غرفة عزل بعد خضوعها لتدخل جراحي دقيق لاستئصال جزء صغير من البنكرياس.

