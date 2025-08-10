شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان أحمد عز وهو يمارس التمارين الرياضية، في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت تعليقات الجمهور، وجاء بعضها كالتالي: "جامد والله"، "عاش"، "فخورة بيك"، "ما شاء الله"، "ربنا يبارك"، "أحمد عز الرايق"، "هيفضل شباب طول عمره"، "شباب ولياقة".

ويخوض أحمد عز تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع النجم كريم عبدالعزيز، في فيلم "7Dogs"، بمشاركة النجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين.

